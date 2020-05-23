В Китае впервые за сутки не выявили новых случаев COVID-19

23.05.2020 15:00

В течение минувших суток на материковой части Китая впервые с января не выявили в ни одного случая заражения коронавирусом, летальных исходов тоже не зафиксировано. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что в медицинских учреждениях Китая еще находятся 79 пациентов с вирусом (за минувший день выздоровели трое), и только у девяти из них вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме.