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Архив - Наука и технологии

Ученые опровергли эффективность хлорохина для лечения COVID-19

26.05.2020 08:00
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Ученые опровергли эффективность хлорохина для лечения COVID-19

Лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином/хлорохином с антибиотиками или без не помогает; более того, оно приводит к повышению риска аритмий сердца и смертельного исхода, если сравнивать с теми, кого не лечили по таким схемам. Об этом в авторитетном журнале The Lancet пишет группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19, сообщает LIGA.net.
Исследователи использовали обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го.
После учета множества факторов (возраст, пол, раса, этническая принадлежность, индекс массы тела, курение, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, заболеваний легких, иммунодефицит и прочее), выяснилось, что по сравнению со смертностью в контрольной группе, которая не принимала исследуемые препараты, этот показатель в других группах был независимо связан с повышенными рисками.
Процент смертей в группах:
- с лечением гидроксихлорохином - 18,0%;
- гидроксихлорохин с макролидом - 23,8%;
- хлорохин - 16,4%;
- хлорохин с макролидом - 22,2%;
- контрольная группа -  9,3%.
Кроме того, по сравнению с контрольной группой (0,3%), прием гидроксихлорохина (6,1%), гидроксихлорохина с макролидом (8,1%), хлорохина (4,3%) и хлорохина с макролидом (6,5%) был независимо связан с повышенным риском развития желудочковой аритмии, которой у пациента ранее не было.



Теги: лекарство, исследования, COVID-19
 
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