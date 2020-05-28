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Исторический старт Crew Dragon перенесли из-за непогоды
Старт космического корабля Crew Dragon с ракетой Falcon 9 компании SpaceX, который должен был пройти 27 мая из-за погодных условий перенесен на ближайшую субботу. Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Crew Dragon должен доставить американских астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли на Международную космическую станцию с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Запуск был назначен 27 мая на 16:33 по восточно-американскому летнему времени. Однако руководство NASA и компании Илона Маска изначально не исключали вероятность того, что старт может быть отложен из-за погодных условий. В районе космодрома сегодня днем установилась ненастная погода, шли сильные дожди, а метеорологи предупредили об опасности возникновения торнадо.
Теги: непогода, запуск, отмена, SpaceX
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