В сети Vodafone произошел "всеукраинский" сбой

29.05.2020 13:00

Один из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone предупреждает украинцев о проблемах со звонками и другими голосовыми услугами в пятницу, 29 мая. Абоненты сообщают о невозможности сделать или принять звонок в городах по всей стране. Об этом пресс-служба Vodafone Ukraine сообщила в Facebook, передает СТРАНА.ua.

"Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредсказуемые технические проблемы, но мы уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, LTE сеть (доступ к интернету) должен работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи", - сообщают в компании.