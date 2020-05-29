Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В сети Vodafone произошел "всеукраинский" сбой

29.05.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В сети Vodafone произошел "всеукраинский" сбой

Один из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone предупреждает украинцев о проблемах со звонками и другими голосовыми услугами в пятницу, 29 мая. Абоненты сообщают о невозможности сделать или принять звонок в городах по всей стране. Об этом пресс-служба Vodafone Ukraine сообщила в Facebook, передает СТРАНА.ua.
"Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредсказуемые технические проблемы, но мы уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, LTE сеть (доступ к интернету) должен работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи", - сообщают в компании.



Теги: сбой, связь, голос, Vodafone-Украина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх