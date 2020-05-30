В Китае опровергли "рыночную" версию происхождения коронавируса

30.05.2020 10:00

Первоисточником коронавируса SARC-CoV-2 является не рынок морепродуктов города Ухань, заявили в Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний Китая, пишет Daily Mail и другие британские СМИ 29 мая, сообщает Корреспондент.net.

Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что в их организме не было SARC-CoV-2, а значит они не могли быть источником заражения покупателей.

Как говорит директор центра Гао Фу, рынок был не причиной коронавируса, а "одной из его жертв". При этом исследования китайских ученых подтвердили версию, что вирус возник у летучих мышей. Но к человеку он передался через "промежуточное животное". Точное место заражения нулевого пациента неизвестно.