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Архив - Наука и технологии

В Китае опровергли "рыночную" версию происхождения коронавируса

30.05.2020 10:00
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В Китае опровергли "рыночную" версию происхождения коронавируса

Первоисточником коронавируса SARC-CoV-2 является не рынок морепродуктов города Ухань, заявили в Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний Китая, пишет Daily Mail и другие британские СМИ 29 мая, сообщает Корреспондент.net.
Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что в их организме не было SARC-CoV-2, а значит они не могли быть источником заражения покупателей.
Как говорит директор центра Гао Фу, рынок был не причиной коронавируса, а "одной из его жертв". При этом исследования китайских ученых подтвердили версию, что вирус возник у летучих мышей. Но к человеку он передался через "промежуточное животное". Точное место заражения нулевого пациента неизвестно.



Теги: Китай, источник, COVID-19
 
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