Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Корабль Илона Маска с двумя астронавтами успешно стартовал к МКС (ВИДЕО)

31.05.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Корабль Илона Маска с двумя астронавтами успешно стартовал к МКС (ВИДЕО)

В США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовал первый в истории частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX бизнесмена Илона Маска, сообщает Корреспондент.net.
Запуск состоялся со второй попытки, так как 27 мая из-за погодных условий старт отложили.
Crew Dragon стал первым запуском астронавтов с территории США с 2011 года, когда была завершена пилотируемая программа шаттлов.
На борту в тест-миссии будут два опытных астронавта Аэрокосмического управления США, дважды летавшие на челноках Space Shuttle: 49-летний пилот Роберт Боб Льюис Бенкен и 53-летний командир Даглас Даг Джеральд Хёрли.
За запуском наблюдал президент США Дональд Трамп, специально прибывший для этого во Флориду.



Теги: космический корабль, астронавт, запуск, SpaceX, Илон Маск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх