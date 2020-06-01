Crew Dragon успешно доставил американских астронавтов на МКС

01.06.2020 08:00

Корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с экипажем первой пилотируемой миссии Demo-2 успешно пристыковался к МКС, сообщает Корреспондент.net.

Американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль и взошли на борт Международной космической станции, момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.

Полет корабля к МКС длился почти 19 часов. На МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток. На Землю после завершения миссии астронавты вернутся все тем же кораблем Crew Dragon.