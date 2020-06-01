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Crew Dragon успешно доставил американских астронавтов на МКС
01.06.2020 08:00
Корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с экипажем первой пилотируемой миссии Demo-2 успешно пристыковался к МКС, сообщает Корреспондент.net.
Американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль и взошли на борт Международной космической станции, момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.
Полет корабля к МКС длился почти 19 часов. На МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток. На Землю после завершения миссии астронавты вернутся все тем же кораблем Crew Dragon.
Теги: МКС, SpaceX, Crew Dragon
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