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ВОЗ решила "не списывать со счета" гидроксихлорохин
Всемирная организация здравоохранения возобновила испытания препарата от малярии и ревматологических заболеваний гидроксихлорохина для лечения COVID-19, сообщает LB.ua.
Комиссия не нашла подтверждений роста смертности среди принимавших препарат пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.
Он напомнил, что испытания были прекращены более недели назад - после публикации исследования медицинским изданием The Lancet. В ВОЗ тогда заявили, что прекращают испытания препарата до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19.
"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета выяснили, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая гидроксихлорохин", - заявил Гебрейсус.
Теги: лекарство, ВОЗ, COVID-19
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