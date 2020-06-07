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Архив - Наука и технологии

В Японии разработали антикоронавирусную маску для бассейна

07.06.2020 15:00
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В Японии разработали антикоронавирусную маску для бассейна

В Японии изобрели маски для защиты от коронавируса в бассейне, передает РИА Новости.
Маски производит компания Konami Sports в Токио. Они сделаны из прозрачного материала, который не соскальзывает с лица в воде. Отмечается, что они уже пользуются большим спросом.
Это вызвано тем, что с 1 июня в стране начали открывать бассейны. Риск заражений коронавирусом якобы снижает высокая концентрация хлора в воде, однако в детских секциях все еще сохраняется опасность заражения, поскольку с детьми контактирует тренер. «Асахи» пишет, что по этой причине и возникла необходимость в специальной маске, которая будет защищать от инфицирования и плотно держаться на лице в воде.



Теги: маска, бассейн, COVID-19
 
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