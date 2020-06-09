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В Google Maps добавили информацию об ограничениях на передвижение из-за COVID-19
Сервис Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение, введенных в разных странах для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Google, передает 112.ua.
"В нашей последней версии Google Maps для Android и iOS мы представляем функции, которые помогут легко находить важную информацию, если вам необходимо совершить поездку, будь то поездка на автомобиле или на общественном транспорте", - говорится в сообщении.
Транзитные оповещения распространяются в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США, - где есть информация от местных транзитных агентств. Но в компании говорят, что скоро в этом списке появятся и другие страны.
Теги: информация, Google Maps, ограничение, COVID-19
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