Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

ЦОЗ исключил возможность заражения коронавирусом через кондиционер

11.06.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЦОЗ исключил возможность заражения коронавирусом через кондиционер

Включенные бытовые кондиционеры при условии их правильного использования летом не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Facebook Центра общественного здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Пока нет оснований считать, что заражение новым коронавирусом через кондиционер возможно. Также кондиционер не может стать источником распространения возбудителя COVID-19, потому что вирусу для размножения нужен живой организм-хозяин", - подчеркнули в ЦОЗ.
В то же время там напомнили о необходимости соблюдать правила эксплуатации бытовых кондиционеров, регулярно проводить их техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию.
Кроме того отмечается, что одним из основных мероприятий профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19, является проветривание помещений. Используя кондиционер надо не забывать хорошо и часто проветривать помещение.



Теги: кондиционер, заражение, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх