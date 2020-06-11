Все рубрики раздела
- Twitter заблокировал более 32 тысяч пропагандистских аккаунтов12:00
- ЦОЗ исключил возможность заражения коронавирусом через кондиционер12:00
- В США испытали ядерное вооружение для истребителей (ВИДЕО)14:00
- В Google Maps добавили информацию об ограничениях на передвижение из-за COVID-1915:00
- В Японии разработали антикоронавирусную маску для бассейна15:00
- Исследователи коронавируса огорчили лысых мужчин16:00
- ВОЗ решила "не списывать со счета" гидроксихлорохин11:00
- Ракета, доставившая астронавтов на МКС, вернулась на космодром во Флориде11:00
- Минобороны РФ заявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса12:00
- Crew Dragon успешно доставил американских астронавтов на МКС08:00
ЦОЗ исключил возможность заражения коронавирусом через кондиционер
Включенные бытовые кондиционеры при условии их правильного использования летом не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Facebook Центра общественного здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Пока нет оснований считать, что заражение новым коронавирусом через кондиционер возможно. Также кондиционер не может стать источником распространения возбудителя COVID-19, потому что вирусу для размножения нужен живой организм-хозяин", - подчеркнули в ЦОЗ.
В то же время там напомнили о необходимости соблюдать правила эксплуатации бытовых кондиционеров, регулярно проводить их техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию.
Кроме того отмечается, что одним из основных мероприятий профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19, является проветривание помещений. Используя кондиционер надо не забывать хорошо и часто проветривать помещение.
Теги: кондиционер, заражение, COVID-19
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек08:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ13:00
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской11:00
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки16:00
- В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования15:00
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе08:00
- В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки16:00
- Резников опроверг информацию о заражении коронавирусом09:00
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек08:00
- "Колос" – "Шахтер": анонс и прогноз букмекеров на матч УПЛ17:00
- Ляшко назвал безопасные для летнего отдыха области Украины15:00
- СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины14:00
- На рынке в Пекине выявили очаг коронавируса13:00
- Кабмин отменил пробное ВНО12:00
- В Украине опять новый антирекорд по COVID-1911:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- У Елены Зеленской обнаружили коронавирус09:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина
- Минздрав анонсировал решительные действия по COVID-19
- В Украине - новый "рекорд" заболеваемости COVID-19 за сутки
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки
- В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования