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Архив - Наука и технологии

В "бункере" Путина установили "антикоронавирусный шлюз"

17.06.2020 15:00
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В "бункере" Путина установили "антикоронавирусный шлюз"

В резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, РФ, установили специальный туннель для защиты от коронавируса, сообщает Корреспондент.net.
Туннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", покрывающем одежду и открытые участки тела обеззараживающим раствором.
Устройство разработано пензенской компанией, которая и сообщила об установке спецсредства.



Теги: Путин, защита, дезинфекция, шлюз, COVID-19
 
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