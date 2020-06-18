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Украинские дизайнеры создали "персональные офисы" для работы "на удаленке"
18.06.2020 16:00
Украинские архитекторы из компании Cosmos in разработали мобильные домики размером 3х4 метра для удаленной работы во время карантина, сообщает Дом 24.
Их можно разместить во дворе дома или на даче. Цель создания таких мини-домиков предоставить возможность людям изменить окружение и создать рабочую атмосферу дома.
Кроме как в роли офиса, их также можно будет использовать как детскую комнату, кладовую, беседку или даже мастерскую. Авторы отмечают, что хорошим вариантом использования таких зданий будет размещение их на старой даче в качестве спальни или же кухни.
Теги: работа, дом, офис, карантин
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