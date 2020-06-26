Минздрав озвучил показатель летальности коронавируса в Украине

26.06.2020 15:00

В Украине показатель летальности от коронавируса COVID-19 составляет 2,6%. Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 26 июня, сообщает Корреспондент.net.

"Показатель летальности составляет 2,6% в целом по Украине. При этом показатели летальности, например, в Германии 4%, в США 5%, во Франции 18%, в Испании 9,5%... У нас есть все эти данные в разрезе каждого региона, в разрезе каждой больницы. Мы анализируем все летальные случаи. Если говорить о регионах, где от коронавирусной болезни умерло больше всего людей – то это Черновицкая (178 летальных случаев), Львовская (126) области и Киев (102)", – сказал Степанов.