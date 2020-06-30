В NASA создали "антикоронавирусное" ожерелье

30.06.2020 17:00

NASA презентовало ожерелье, помогающее не заразиться коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail, пишет Корреспондент.net.

Антикоронавирусное украшение вибрирует, предупреждая о том, что его обладатель пытается дотронуться до лица. В ожерелье установлен специальный датчик, который засекает приближение руки к лицу.

Устройство запускает небольшой мотор, который создает вибрацию. Таким образом разработчики хотят помочь людям избегать касаний лица руками. Один из самых распространенных путей проникновения COVID-19 в организм - через глаза, нос и рот.

Специалисты подчеркнули, что украшение несет вспомогательную функцию в защите от коронавируса и не может заменить маску и другие необходимые средства индивидуальной защиты.

Ожидается, что ожерелье будут создавать с помощью 3D-принтера в различных моделях и цветах.