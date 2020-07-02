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В ВОЗ сообщили о разработке 141 вакцины от коронавируса
02.07.2020 12:00
Во всем мире на данный момент ведется разработка 141 вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в статье, опубликованной в газете The Washington Post 1 июля, передает Корреспондент.net.
Гендиректор ВОЗ отметил, что разработка вакцины началась сразу же, как только информация о вирусе появилась в сети.
"Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеров (среди разработчиков) могут отделять от успеха месяцы. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это", - добавил Гебрейесус.
По его мнению, пандемия коронавируса показала, как международное сообщество нуждается в сотрудничестве для решения кризиса здравоохранения.
Теги: вакцина, ВОЗ, COVID-19
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