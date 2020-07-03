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В Израиле начали печатать на 3D-принтере стейки для веганов

03.07.2020 13:00
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В Израиле начали печатать на 3D-принтере стейки для веганов

Израильский стартап Redefine Meat начал печатать веганские стейки на 3D-принтере. Продукт воспроизводит текстуру, вкус и внешний вид говядины, сообщает Корреспондент.net.
Сообщается, что вкус и текстура нового продукта были разработаны вместе с ведущими мясниками, поварами, технологами и экспертами по ароматам. Всего, по словам авторов стартапа, было учтено 70 параметров “настоящего вкусного стейка”.
Однако мясо в новом продукте полностью отсутствует, подчеркивают в Redefine Meat. Напечатанный на принтере стейк состоит из соевого и горохового протеина, кокосового жира, подсолнечного масла, натуральных красителей и ароматизаторов.
“Наш стейк - это чрезвычайно сложный продукт, в котором белки, жиры, натуральные красители и ароматизаторы соединены таким образом, что на выходе получается эквивалент мышц коровы, - объяснил генеральный директор Redefine Meat Эшар Бен-Шитрит, - Главное преимущество заключается не только в том, что нам не нужна корова, но и в том, что мы можем делать это быстрее, чем природа”.
В компании сообщают, что уже вышли на уровень печати - 20 кг стейков в час, при этом, как уверяют ее представители, стоимость искусственного продукта будет ниже, чем у обычных.
Протестирует продукт в израильских ресторанах летом 2020 года. В 2021 году она планирует продавать альтернативное мясо в европейских ресторанах, а в 2022 году - в супермаркетах.



Теги: Израиль, мясо, принтер, 3D, стейк
 
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