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В Бельгии создали самый большой в мире "печатный" двухэтажный дом
08.07.2020 15:00
Бельгийские специалисты напечатали на 3D-принтере двухэтажный дом, сообщается в сюжете ТСН, передает Корреспондент.net.
Постройка является крупнейшим в мире двухэтажным домом, созданным по такой технологии. На его создание ушло 15 дней с 8-часовой сменой, а площадь составляет 90 квадратных метров.
Все стены дома созданы из бетона и возводились они автоматически с помощью техники.
Аналогичный дом, построенный по стандартной технологии, стоит около 100 тысяч евро. Напечатанный на 3D-принтере обходится вдвое дешевле.
Теги: Бельгия, дом, принтер, 3D
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