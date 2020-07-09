В Украине начинается тестирование е-больничных

09.07.2020 17:00

Тестирование системы выдачи электронных медицинских заключений, включая больничные листы, начнется в июле. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер, передает Корреспондент.net.

По его словам, до 10 июля от больниц и поликлиник, желающих протестировать эту систему, принимаются соответствующие заявки.

"Когда мы отработаем на ближайшие пару недель все технические моменты, соберем обратную связь, мы будем переходить к финальному утверждению нормативных документов и запуску электронных больничных в промышленную эксплуатацию", - сказал Кучер.

Сейчас в электронной системе здравоохранения разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений, отметил замминистра.

"Это сократит наше время, это даст нам удобства и мы можем с этой информацией дальше работать", - пояснил он. Так же это должно существенно снизить нагрузку на врачей и возможные коррупционные риски.