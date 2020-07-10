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"Южмаш" изготовит 5 тыс. электробусов для Южной Кореи

10.07.2020 14:00
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"Южмаш" изготовит 5 тыс. электробусов для Южной Кореи

Государственное предприятие "Южный машиностроительный завод" и южнокорейская фирма Caris подписали контракт на изготовление 5 тыс. электроавтобусов для Южной Кореи. Общая стоимость контракта составляет почти 850 млн долл., сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает телеканал 112 Украина.
"Наше Государственное предприятие "Южмаш" подписало контракт с южнокорейской фирмой Caris на производство 5 тыс. электроавтобусов. Общая сумма контракта составляет почти 850 млн долл.", - говорится в сообщении.
Премьер-министр отметил, что это 23 млрд грн и это один из крупнейших контрактов в промышленном секторе за последние годы. Также Шмыгаль сообщил, что производство продукции – это именно та модель, которую правительство хочет развивать.



Теги: автобус, электричество, контракт, Южная Корея, завод
 
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