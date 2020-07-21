В России заявили о готовности вакцины от коронавируса

21.07.2020 11:00

Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, сообщает Meduza.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра [имени Гамалеи] уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил Цаликов.

Когда вакцину запустят в производство, пока неизвестно.