В Индии начали тестировать на людях вакцину от COVID-19

27.07.2020 10:00

Индия начала свои первые испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса, сообщает Укринформ.

Всеиндийский институт медицинских наук (AIIMS), ведущее медицинское учебное заведение в столице Индии Нью-Дели, сообщил, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины от COVID-19.

AIIMS вошел в список 12 учреждений, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения клинических испытаний Covaxin.

Вакцина-кандидат, Covaxin, входит в число почти двух десятков средств, которые проходят испытания на людях во всем мире.

По состоянию на субботу, 26 июля, в Индии общее число подтвержденных случаев коронавируса превысило 1,3 миллиона. Вспышки заболевания зафиксированы в 36 штатах страны.