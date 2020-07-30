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Российская вакцина от COVID-19 уже проходит госрегистрацию
Вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи, передана на экспертизу, предполагается, что она будет зарегистрирована 10-12 августа, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Еще пять-семь дней он отвел на проверку вакцины в Росздравнадзоре". После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот", - добавил он.
Сейчас вакцина находится на экспертизе в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения". После того, как будет сформирован полный пакет документов на вакцину, они пройдут проверку и поступят в Минздрав, она должна быть зарегистрирована, уточнил собеседник агентства.
Ранее источник в правительстве сообщил "Интерфаксу", что вакцина НИЦ им. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно. По его словам, первыми вакцину получат люди из так называемых групп риска - учителя, врачи и т.д., а также более 1500 добровольцев. На то, чтобы окончательно можно было убедиться в ее эффективности и безопасности, источник отвел пять-шесть месяцев. После этого вакцина будет запущена в массовый оборот, то есть, это будет в январе-феврале 2021 года.
Теги: Россия, вакцина, COVID-19
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