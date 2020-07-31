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В Китае запустили конкурента GPS и ГЛОНАСС
31.07.2020 16:00
Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 31 июля, передает Корреспондент.net.
Последний 55-й спутник системы Beidou был успешно выведен на заданную орбиту 23 июня.
В декабре 2019 года сообщалось, что Китай завершил создание навигационной группировки спутников Beidou-3. В нее вошли 24 космических аппаратов.
Beidou – глобальная навигационная система, которая станет конкурентом для американской GPS и российской ГЛОНАСС. Ожидается, что уже в этом году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
Теги: Китай, GPS, ГЛОНАСС, Beidou
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