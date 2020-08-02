Crew Dragon с экипажем возвращается на Землю (ВИДЕО)

02.08.2020 09:00

С Международной космической станции на Землю отправился экипаж пилотируемой тест-миссии Crew Dragon Endeavour компании SpaceX в составе астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли, сообщает Корреспондент.net.

Предполагаемое место посадки - прибрежная полоса в диапазоне между Пенсаколой и Панама-Сити с расстоянием до берега от 40 до 325 км.

Погода в потенциальных точках приводнения пока что удовлетворительная. Однако процессу может помешать ураган Исайяс, который сейчас находится над Багамскими островами и неспешно движется в сторону Космического побережья. Порывы ветра в эпицентре достигают 150 км/ч.

Прямую трансляцию полета корабля ведет NASA.