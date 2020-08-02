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Crew Dragon с экипажем возвращается на Землю (ВИДЕО)

02.08.2020 09:00
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Crew Dragon с экипажем возвращается на Землю (ВИДЕО)

С Международной космической станции на Землю отправился экипаж пилотируемой тест-миссии Crew Dragon Endeavour компании SpaceX в составе астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли, сообщает Корреспондент.net.
Предполагаемое место посадки - прибрежная полоса в диапазоне между Пенсаколой и Панама-Сити с расстоянием до берега от 40 до 325 км.
Погода в потенциальных точках приводнения пока что удовлетворительная. Однако процессу может помешать ураган Исайяс, который сейчас находится над Багамскими островами и неспешно движется в сторону Космического побережья. Порывы ветра в эпицентре достигают 150 км/ч.
Прямую трансляцию полета корабля ведет NASA.



Теги: МКС, SpaceX, возвращение, Crew Dragon
 
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