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Crew Dragon с астронавтами успешно вернулся на Землю
03.08.2020 09:00
Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе в штате Флорида, сообщает Украинская правда.
Корабль приземлился в 21:48 по киевскому времени. На его борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
В NASA отметили, что это первое приводнения с экипажем на борту 45 лет.
Следует отметить, что выход экипажа из Crew Dragon задержали из-за повышенного содержания тетраоксида диазота на поверхности капсулы корабля. Персонал SpaceX около часа проводил обеззараживающие мероприятия. Об этом сообщило NASA в ходе трансляции.
Теги: Земля, SpaceX, возвращение, Crew Dragon
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