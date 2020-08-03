Crew Dragon с астронавтами успешно вернулся на Землю

03.08.2020 09:00

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе в штате Флорида, сообщает Украинская правда.

Корабль приземлился в 21:48 по киевскому времени. На его борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

В NASA отметили, что это первое приводнения с экипажем на борту 45 лет.

Следует отметить, что выход экипажа из Crew Dragon задержали из-за повышенного содержания тетраоксида диазота на поверхности капсулы корабля. Персонал SpaceX около часа проводил обеззараживающие мероприятия. Об этом сообщило NASA в ходе трансляции.



