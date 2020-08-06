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Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте
06.08.2020 10:00
По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 тонн тротила, информирует Цензор.НЕТ.
Команда специалистов по Шеффилдского университета (Великобритания) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила.
Исследователи отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.
Профессор Энди Тиас, который руководил расчетами, отметил: "Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории".
Теги: Бейрут, сила, взрыв
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