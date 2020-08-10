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Архив - Наука и технологии

Китайские ученые нашли природное лекарство от COVID-19

10.08.2020 14:00
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Китайские ученые нашли природное лекарство от COVID-19

Китайские микробиологи пишут об открытии "практичной и надежной" терапевтической стратегии лечения нового коронавирусного заболевания: на помощь пришли молекулы микроРНК из отвара жимолости. Статья опубликована в журнале Cell Discovery, сообщает LIGA.net.
Ученые утверждают, что молекула MIR2911, которая уже некоторое время известна как противовирусное, в том числе для гриппа A, работает также и против механизмов "размножения" нового коронавируса. В геноме SARS-CoV-2 нашлось до 28 точек связывания с MIR2911.
При проверке больные коронавирусом пациенты, которые уже получали стандартную противовирусную терапию, были разделены на две группы: одна дополнительно получала MIR2911 в отваре (10,5 пм в день), другая - обычную смесь традиционной китайской медицины.
Получавшие MIR2911 "значительно быстрее" получали отрицательные ПЦР-тесты: в среднем 4 дня против 12 дней у обычных пациентов. Такая "сверхвысокая противовирусная активность", пишут китайские медики, значительно лучше, чем показатели ремдесивира и хлорохина, которые, к тому же, применяются в куда больших концентрациях.



Теги: лекарство, жимолость, фитотерапия, COVID-19
 
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