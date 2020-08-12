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Xiaomi выпустила первый в мире прозрачный телевизор (ВИДЕО)
Китайская компания Xiaomi представила прозрачный телевизор Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Новинка увидела свет на мероприятии в честь десятилетия компании, сообщает InfoResist.
В новом телевизоре использована технология TOLED-дисплеев. В экранах данного типа используются прозрачные компоненты. Так, диодам не нужна подсветка сзади, поэтому изображение начинает «парить» в воздухе.
Диагональ телевизора составляет 55 дюймов, дисплей работает с частотой обновления 120 Гц и откликом в 1 миллисекунду, контрастность составляет 150000 к 1, а цветовой профиль — 93% от DCI-P3.
В компании заверили, что у новинки не будет проблем с прозрачным контетном, так как телевизор способен «очищать фон». Продажи Mi TV LUX OLED Transparent Edition начнутся в Китае с 16 августа. Стоимость новинки составит 7200 долларов.
Теги: телевизор, прозрачность, Xiaomi
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