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Telegram запустил "альтернативные выборы" президента Беларуси
16.08.2020 13:00
Разработчики мессенджера Telegram запустили в официальном канале "Telegram Беларусь" опрос "За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?", сообщает СТРАНА.ua.
Соответствующий пост появился в канале в субботу, 15 августа, в 21:03. Пользователи, которые зарегистрировали свой аккаунт не на белорусскую сим-карту, не смогут "отдать голос" ни за одного кандидата. С украинских и других иностранных (не белорусских) симок можно выбрать только "Я не из Беларуси".
По состоянию на 23:28 по Киеву, в опросе приняли участие почти 630 тысяч пользователей мессенджера. Их голоса распределились следующим образом:
- Андрей Дмитриев - 0%,
- Анна Канопацкая - 0%,
- Александр Лукашенко - 2%,
- Светлана Тихановская - 59%,
- Сергей Черечень - 0%,
- Против всех - 7%,
- Я из Беларуси, но не голосовал - 7%,
- Я не из Беларуси - 28%.
Теги: Беларусь, опрос, мессенджер, выборы президента
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