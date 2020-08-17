"Новая почта" установила почтоматы возле 200 магазинов "АТБ"

17.08.2020 15:00

Украинская компания "Новая почта", предоставляющая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, в 95 городах установила 200 почтоматов возле магазинов "АТБ". Теперь клиенты могут получать свои отправления в любое удобное для них время, передает Час Пик.

Как сообщили в компании, установленные почтоматы абсолютно нового формата. Это собственная разработка "Новой почты", чтобы сервис был максимально простым и безопасным для клиентов.

В этих почтоматах отсутствуют дисплеи, на которых нужно вводить код. Ячейки открываются с помощью мобильного приложения "Новой почты".

Когда заказ прибудет в почтомат, клиент получит уведомление, далее ему нужно подойти с телефоном к почтомату и нажать кнопку "открыть ячейку" в мобильном приложении.