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"Новая почта" установила почтоматы возле 200 магазинов "АТБ"

17.08.2020 15:00
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"Новая почта" установила почтоматы возле 200 магазинов "АТБ"

Украинская компания "Новая почта", предоставляющая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, в 95 городах установила 200 почтоматов возле магазинов "АТБ". Теперь клиенты могут получать свои отправления в любое удобное для них время, передает Час Пик.
Как сообщили в компании, установленные почтоматы абсолютно нового формата. Это собственная разработка "Новой почты", чтобы сервис был максимально простым и безопасным для клиентов.
В этих почтоматах отсутствуют дисплеи, на которых нужно вводить код. Ячейки открываются с помощью мобильного приложения "Новой почты".
Когда заказ прибудет в почтомат, клиент получит уведомление, далее ему нужно подойти с телефоном к почтомату и нажать кнопку "открыть ячейку" в мобильном приложении.



Теги: Новая почта, АТБ, почтомат
 
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