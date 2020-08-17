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Архив - Наука и технологии

Ученые обнаружили "следы" COVID-19 восьмилетней давности

17.08.2020 12:00
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Ученые обнаружили "следы" COVID-19 восьмилетней давности

Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон обнаружили данные, согласно которым коронавирус нового типа мог быть передан от летучей мыши человеку еще в 2012 году. Об этом сообщила газета The Sun, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что в то время шесть китайских горняков из провинции Юньнань около двух недель очищали шахту от фекалий летучих мышей, после чего заболели. Врач, лечивший их, зафиксировал симптомы, характерные для нового коронавируса COVID-19, - пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура.
Согласно записям медика, всем горнякам понадобилась вентиляция легких, однако трое из них все равно скончались.
Образцы анализов шести пациентов изучили в лаборатории Уханя, после чего заявили, что шахтеры больны коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию, указано в сообщении.
Исходя из этого, ученые допускают, что COVID-19 уже тогда был адаптирован к человеческому организму.



Теги: Китай, источник, COVID-19
 
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