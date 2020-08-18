Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Китае запатентовали первую вакцину от COVID-19

18.08.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Китае запатентовали первую вакцину от COVID-19

Первый патент на вакцину COVID-19 в Китае был выдан Государственным управлением по делам интеллектуальной собственности КНР, сообщает Синьхуа.
Заявка на патент была совместно подана исследовательской группой Академии военных наук и китайской высокотехнологичной биофармацевтической компанией CanSino Biologics Inc., говорится в сообщении газеты "Жэньминь жибао" /People's Daily/.
Команда под руководством Чэнь Вэй, исследователя из Института военной медицины вышеупомянутой академии, разработала рекомбинантную вакцину против COVID-19 с модифицированным дефектным аденовирусом в качестве вектора.
В марте этого года эта вакцина стала первой в Китае, одобренной для клинических тестов.
Согласно резюме патента, вакцина демонстрирует хорошую иммуногенность на мышах и морских свинках в качестве моделей, может вызывать сильную клеточную и гуморальную иммунную реакцию за короткое время. Ее можно быстро произвести в больших масштабах, чтобы справиться со вспышкой COVID-19.
Уже завершены первый и второй этапы клинических испытаний данной вакцины, в рамках которых подтвердились ее безопасность и иммуногенность, говорится в сообщении издания.



Теги: Китай, вакцина, патент, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх