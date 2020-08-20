Пользователи по всему миру отмечают сбой в работе Gmail

20.08.2020 10:00

В работе электронной почты Gmail произошёл глобальный сбой, сообщается на странице портала Downdetector, который отслеживает функциональность интернет-ресурсов, передает АиФ.

Жалобы на технические проблемы чаще всего поступают от жителей США, Японии и Австралии.

Порядка половины не смогли пройти авторизацию, 34% не могут увидеть полученные сообщения, 25% испытывали трудности с загрузкой файлов и их отправкой.