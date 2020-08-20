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Пользователи по всему миру отмечают сбой в работе Gmail
20.08.2020 10:00
В работе электронной почты Gmail произошёл глобальный сбой, сообщается на странице портала Downdetector, который отслеживает функциональность интернет-ресурсов, передает АиФ.
Жалобы на технические проблемы чаще всего поступают от жителей США, Японии и Австралии.
Порядка половины не смогли пройти авторизацию, 34% не могут увидеть полученные сообщения, 25% испытывали трудности с загрузкой файлов и их отправкой.
Теги: электронная почта, Gmail, сбой
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