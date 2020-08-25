Кравчук показал Гордону "американское устройство от коронавируса"

25.08.2020 16:00

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук показал, как защищается от коронавируса с помощью спецустройства. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Корреспондент.net.

В частности, журналист поинтересовался у него устройством, которое висит на шее у Кравчука.

"Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь", - ответил первый президент Украины.