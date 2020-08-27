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В "Борисполе" установили систему температурного контроля за 1 млн евро
27.08.2020 09:00
Евросоюз подарил украинским пограничникам автоматическую систему температурного контроля стоимостью 1 млн евро. Ее установили в аэропорту "Борисполь". Система измеряет температуру у прибывающих в Украину бесконтактным методом, информирует Цензор.НЕТ.
Она помогает пограничникам выявлять пассажиров с симптомами лихорадки, минимально нарушая привычную работу аэропорта и уменьшая риск дальнейшего распространения инфекции.
Теги: температура, Борисполь, система, Евросоюз, COVID-19
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