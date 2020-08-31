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Архив - Наука и технологии

Китайские ученые заявили, что COVID-19 может распространяться через канализацию

31.08.2020 09:00
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Китайские ученые заявили, что COVID-19 может распространяться через канализацию

Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы, сообщает Цензор.НЕТ.
Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После проведения исследований эта теория подтвердилась.
Причиной исследования послужило выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет.
Ванная комната с коронавирусом находилась над квартирой, где проживали больные COVID-19. Ученые провели эксперимент, чтобы увидеть может ли вирус распространяться в воздухе через крошечные частицы по трубам, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В результате, такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, где ранее подтвердили случаи заражения.



Теги: исследования, канализация, COVID-19
 
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