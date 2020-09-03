Ощадбанк запускает интернет-карты в трех валютах

03.09.2020 17:00

Ощадбанк предлагает клиентам платежную карту без физического носителя. Это цифровая карта с возможностью открыть счет в гривне, долларах или евро. По функциям она полностью заменяет обычную банковскую карточку. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка, передает Минфин.

Цифровую карту можно заказать онлайн в Ощад 24/7. После заказа она будет мгновенно активирована для использования в Ощад 24/7 и в интернете. А после добавления в Apple Pay и Google Pay – для расчетов в торговых сетях.

С цифровой картой можно получить почти все банковские услуги, в частности:

быстро и удобно открыть счет в гривне, долларах или евро;

рассчитываться Apple Pay и Google Pay в магазинах, оплачивать товары и услуги через интернет;

переводить средства;

открыть депозит «Мобильные сбережения»;

обменивать валюту;

пользоваться бонусной программой «Mastercard Больше».

Пополнять виртуальную карту можно в кассах, через POS-терминалах, банкоматах и информационно-платежных терминалах Ощадбанка.

По желанию к счету цифровой карты можно заказать и получить в отделении дополнительную карту с физическим носителем.