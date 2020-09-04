ВОЗ ухудшила прогноз по созданию вакцины от СОVID-19

04.09.2020 17:00

Массовая вакцинация от СОVID-19 в мире начнется не раньше середины 2021 года. Об этом в пятницу, 4 сентября, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Корреспондент.net.

На сегодня ни одна из созданных вакцин от коронавируса не показала необходимого эффекта: на второй и третьей стадии испытаний эффективность всех уже существующих препаратов была менее 50%.

"Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна", - сказала Харрис.

Все данные, полученные в ходе испытаний вакцины от коронавируса, должны быть обнародованы и сопоставлены между собой, отметила представитель ВОЗ.

"Многие люди уже сделали прививку, но мы так и не знаем, действует ли вакцина. На данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна", - заявила Харрис.