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Архив - Наука и технологии

Зеленский хочет сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной"

06.09.2020 15:00
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Зеленский хочет сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной"

Президент Владимир Зеленский решил сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной". Об этом он написал в Telegram в воскресенье, 6 сентября, передает Корреспондент.net.
"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - заявил Зеленский.



Теги: Харьков, наука, информационные технологии, Зеленский
 
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