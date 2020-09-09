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AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за заболевания добровольца

09.09.2020 08:00
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AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за заболевания добровольца

Один из добровольцев, на которых фармацевтическая компания AstraZeneca испытывала вакцину, заболел коронавирусом, после чего испытания были остановлены, сообщает Корреспондент.net.
При этом компания, которая разрабатывает препарат вместе с Оксфордским университетом, является лидером глобальной гонки за вакцину против COVID-19.
Отмечается, что испытания приостановлены, чтобы дать возможность независимому комитету рассмотреть данные о безопасности вакцины.
"Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание. Пока его исследуют, это гарантирует сохранение целостности испытаний", - говорится в заявлении компании.
Паузы во время клинических испытаний не редкость, но считается, что это впервые произошло при испытании вакцины против коронавируса.
AstraZeneca - одна из девяти компаний, которые в настоящее время находятся на завершающей стадии испытаний вакцин. 31 августа в США компания начала набирать 30 тысяч добровольцев для участия в испытаниях.



Теги: вакцина, испытания, COVID-19
 
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