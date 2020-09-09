Компания «АТБ-Маркет» запустила новый способ оплаты за товары

09.09.2020 16:00

В магазинах популярной торговой сети «АТБ» запустили новый способ оплаты по технологии Scan&Go при помощи мобильного приложения, сообщает ATB.UA.

Приложение «Сканируй Покупай» позволяет покупателю не стоять в очереди в кассу, а самостоятельно сделать покупку: выбрать товар, добавить его в корзину мобильного приложения, просканировав штрих-код товара. Далее оплатить выбранный товар картой в приложении и показать консультанту на выходе информацию о выбранных товарах и их оплате.

На сегодня технология Scan&Go пока доступна клиентам 10 магазинов торговой сети «АТБ» в следующих городах:

г. Днепр, пр. А. Поля, 40;

г. Днепр, пр. А. Поля, 7;

г. Днепр, бул. Звездный, 3;

г. Киев, ул. Академика Туполева, 15;

г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 29;

г. Киев, ул. Щусева, 10;

г. Киев, ул. Сормовская, 13;

г. Киев, пр. Голосеевский, 128;

г. Киев, пр. Валерия Лобановского, 119;

г. Одесса, ул. Академика Королева, 15.

В ближайшее время компания планирует масштабировать ее и на магазины других регионов.