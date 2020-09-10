Львовским ученым выделили грант на разработку вакцины и лекарства против COVID-19

10.09.2020 09:00

Двое ученых из Львова победили в конкурсе проектов Национального фонда исследований Украины. Им предоставят средства для разработки вакцины от коронавируса COVID-19, а также для создания антибиотика нового поколения, передает Корреспондент.net.

Об этом в среду, 9 сентября, сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, директору Института биологии клетки НАН Украины, профессору Андрею Сибирному на разработку вакцины против коронавируса выделят 10 млн гривен, а его заместитель доктор биологических наук Константин Дмитрук получит 5,1 млн гривен на создание нового антибиотика.

Первые результаты исследователи рассчитывают получить через полгода.