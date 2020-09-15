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Американские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса
В США, ученые из Питтсбургского университета обнаружили белок, который может полностью нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке. Исследование специалистов опубликовано в понедельник 14 сентября в журнале Cell, сообщает Корреспондент.net.
Речь идет о белковом соединении, в 10 раз меньшем, чем полноразмерное антитело, которое было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19.
"Крошечный размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом. Препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты", - говорится в исследовании.
Уточняется, что препарат был обнаружен путем быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, которые способны входить в контакт с S-белком коронавируса. Именно с помощью него патоген проникает в организм.
Теги: США, лекарство, COVID-19
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