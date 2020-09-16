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Архив - Наука и технологии

В Украине презентовали кроссовер "ZAZ-Arkana" (ВИДЕО)

16.09.2020 13:00
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В Украине презентовали кроссовер "ZAZ-Arkana" (ВИДЕО)

Сегодня состоялась всеукраинская онлайн-презентация нового автомобиля, который будут собирать на АвтоЗАЗе, сообщает Auto24.
Это французский кроссовер Renault Arkana. Автомобиль изготваливают на московском заводе "Рено", а финальная сборка из машинокомплектов происходит в Запорожье. Весь технологический процесс проходит с учетом всех стандартов и требований к производству и контролю качества "Группы Рено".
"ZAZ-Arkana" будет доступен в салонах Рено в Украине по цене от 467 900 грн, то есть $ 16 600.



Теги: ЗАЗ, презентация, Рено
 
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