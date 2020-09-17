Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

18 сентября «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка»

17.09.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
18 сентября «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка»

В пятницу, 18 сентября, группировка «ДНР» откроет свой КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».
Пропуск людей будет осуществляться с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд.
Для въезда необходимо получить разрешение в «оперативном штабе по коронавирусу», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.
Уточняется, что при въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». В сообщении штаба «ДНР» не поясняется, что это за обследование и отличается ли он от практиковавшейся ранее обсервации.
Желающие могут сдать платный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 при прохождении контрольно-пропускного пункта.
В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.



Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх