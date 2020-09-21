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ВОЗ одобрила испытания лекарственных трав для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения одобрила протокол тестирования традиционных африканских препаратов, созданных на основе лекарственных трав, для потенциального лечения COVID-19 и иных заболеваний. Об этом сообщается в заявлении ВОЗ, передает LIGA.net.
Идея использовать натуральные лекарства родилась после того, как президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил в качестве лекарства от коронавируса напиток на основе полыни. Он обладал доказанной эффективностью против малярии, а сейчас активно начал использоваться на острове в качестве вспомогательного средства при лечении COVID-19.
19 сентября стартовала третья фаза клинических испытаний фитотерапии в сфере лечения коронавируса. Она будет иметь решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового лекарства.
"Если продукт традиционной медицины окажется безопасным, эффективным и с гарантированным действием, то ВОЗ сможет рекомендовать его для ускоренного масштабного местного производства", — заявил региональный директор ВОЗ в Африканском регионе Проспер Тумусиме.
Теги: лекарство, ВОЗ, Африка, трава, COVID-19
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