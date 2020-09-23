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МВД Украины запустило онлайн-сервис для проверки водительских удостоверений
23.09.2020 14:00
Главный сервисный центр МВД запустил новый электронный сервис - "Проверка водительского удостоверения", сообщает УНН.
"Функция легка в использовании. Достаточно лишь ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных. Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года", - указано в сообщении.
Теги: водитель, сервис, проверка, удостоверение
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