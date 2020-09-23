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Польша заявила о создании лекарства от коронавируса
Польская компания Biomed официально объявила о разработке первых в мире эффективных лекарств от коронавируса. Об этом сообщает "Европейская правда".
Сейчас препарат передают на клинические испытания в четырех центрах в Люблине, Бытоме, Белостоке и Варшаве.
"23 сентября завершился этап производства, в результате которого было изготовлено более трех тысяч ампул иммуноглобулина anti-SARS-CoV-2, которые после завершения необходимых тестов, в том числе тестов на стабильность продукта, будут переданы на клинические испытания. Выпуск препарата для некоммерческих клинических испытаний запланирован на четвертый квартал 2020 года", - сказала глава компании Марцин Пирог.
Производство препарата началось 18 августа, его делали из плазмы крови людей, которые выздоравливают после инфицирования коронавирусом. Из 150 литров крови, которые были запущены для производства препарата, более 100 поступили от шахтеров с Ястшембской угольной компании, на шахтах которой произошли несколько локальных вспышек заражения.
"Лечение COVID-19 плазмой крови выздоравливающих уже одобрено ВОЗ и Министерством здравоохранения Польши", - сказал доктор Гжегож Челей, сенатор парламента Польши, присутствовавший на представлении препарата.
Теги: лекарство, Польша, COVID-19
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