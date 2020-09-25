В Google Maps появилась информация о зараженных COVID-19 районах

25.09.2020 17:00

Google Maps представила свой новый инструмент, который показывает важную информацию о случаях COVID-19 в районе, где находится пользователь, чтобы он мог принимать более обоснованные решения о том, куда идти и что делать. Об этом сообщается в блоге Google, передает LIGA.net.

"Когда вы открываете Google Maps, нажмите кнопку слоев в правом верхнем углу экрана и нажмите "Информация о COVID-19". Затем вы увидите среднее количество новых случаев COVID на 100 000 человек за семь дней для той области карты, которую вы просматриваете, и метку, которая указывает, растет или уменьшается количество случаев. Цветовое кодирование также помогает легко различать плотность новых случаев", - отметили в блоге.

Данные об актуальных случаях болезни видны на уровне страны для всех 220 стран и территорий, поддерживаемых Google Maps, а также данные на уровне штата или провинции, округа и города, если таковые имеются.

Данные, представленные для слоя COVID, поступают из нескольких авторитетных источников, включая Johns Hopkins, New York Times и Wikipedia. Эти источники получают данные от организаций общественного здравоохранения, таких как Всемирная организация здравоохранения, правительственных министерств здравоохранения, а также государственных и местных агентств здравоохранения и больниц.